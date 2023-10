In Markt Wald im Unterallgäu hat ein 27-Jähriger einen 35-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm den tatverdächtigen Messerstecher fest.

Am Montagnachmittag (09. Oktober 2023) kam es laut Polizei in einer Asylunterkunft in Markt Wald (Unterallgäu) zu einem Messerangriff. Im Vorfeld des Angriffs stritten sich in der Unterkunft ein 27-jähriger Mann und ein 35-jähriger Mann.

Mann sticht in Markt Wald unvermittelt auf Opfer ein

Im Verlauf dieses Streits wartete der 27-Jährige dann darauf, dass der 35-Jährige ein Zimmer betrat. Als der ältere der beiden Männer durch die Türe kam, stach der 27-Jährige unvermittelt mit einem Küchenmesser auf sein Opfer ein. Der 35-Jährige wurde am Arm und an der Schulter verletzt. Es gelang ihm aber weitere Attacken abzuwehren und den Raum zu verlassen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Opfer nur leicht verletzt

Als die Polizei eintraf, konnten Beamte den 27-jährigen Tatverdächtigen noch in der Unterkunft festnehmen. Der 35-Jährige hatte sich laut Polizei durch den Messerangriff nur leichtere Schnittverletzungen zugezogen, die noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden konnten, sodass ein Krankenhausaufenthalt nicht nötig war.

Mann sitzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in U-Haft

Die weiteren Ermittlungen der Memminger Kripo ergaben bis dato noch kein konkretes Motiv für die Tat. Die Staatsanwaltschaft Memmingen geht nach aktuellem Ermittlungsstand von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Das Amtsgericht Memmingen ordnete am Dienstag die Untersuchungshaft gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen an. Die Beamten brachten ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.