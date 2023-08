Versuchtes Tötungsdelikt in München: In Fürstenried geht eine Frau mit einem Messer auf einen Mann los und sticht ihm in den Oberkörper. Danach flüchtet sie.

Am Samstag (26.08.2023) gegen 13:00 Uhr, wurde die Polizei München über einen Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Fürstenried, einem Stadtteil im Südwesten von München, informiert. Im Rahmen des Streites soll eine weibliche Person eine männliche Person mit einem Küchenmesser durch einen Stich in den Oberkörper verletzt haben, teilt die Polizei mit. Der Verletzte hatte demnach selbst den Rettungsdienst verständigt.

Versuchtes Tötungsdelikt in München: Streifen treffen auf Frau und verletzten Mann

Wegen dieser Meldung machten sich unverzüglich mehrere Streifen der Polizei München zum Tatort auf. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten feststellen, dass es sich bei der Tatverdächtigen um eine 32-jährige Frau mit Wohnsitz in München handelt, der Verletzte ist ein 26-jähriger Mann, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Frau (32) flüchtet, wird aber festgenommen

Die 32-jährige Tatverdächtige war vor Eintreffen der Polizeikräfte aus der Wohnung geflüchtet. und konnte kurze Zeit später Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizisten sie allerdings kurze Zeit später festnehmen. Sie wurde bereits dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Mann (26) schwebt nicht in Lebensgefahr

Ein durch die Integrierte Leitstelle verständigter Notarzt übernahm die Behandlung des 26-Jährigen. Der Mann wurde vor Ort versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell befindet sich der 26-Jährige nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen übernahm das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte). Dabei gilt es nun vor allem den Tatablauf, die Tatbeteiligten und den Tathintergrund zu ermitteln.