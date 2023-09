Wegen einer versuchten Tötung ermittelt die Polizei gegen einen Mann in Lindau. Er griff seine Kontrahenten mit einem Messer an und fuhr mit dem Auto auf sie zu.

In der Nacht auf Donnerstag eskalierte gegen Mitternacht der Streit dreier Männer vor einer Unterkunft in Lindau, berichtet die Polizei. Die drei hatten zuvor zusammen Alkohol getrunken. Ein 28-jähriger Mann stieg anschließend dennoch in sein Auto und fuhr zu seiner Wohnung. Dort steckte er ein großes Küchenmesser ein und fuhr zurück zur Unterkunft.

Männer prügeln sich vor Unterkunft in Lindau - 28-Jähriger zückt Messer

Dort traf er erneut auf den 39-jährigen Mann und dessen 27-jährigen Neffen, mit denen er zuvor in Streit geraten war. Den setzten die drei mit den Fäusten fort. Dabei zog der 28-Jährige sein Küchenmesser und versuchte seine beiden Kontrahenten am Oberkörper zu verletzten, so die Polizei. Den beiden gelang es jedoch auszuweichen, so dass sie unverletzt blieben. Daraufhin stieg der 28-Jährige wieder in sein Auto und versuchte, die beiden Männer zu überfahren. Doch auch das klappte nicht. Sie konnten dem Auto mehrmals ausweichen.

Mann rast mit Auto auf Männer zu und erfasst 39-Jährigen

Schließlich fuhr der Tatverdächtige davon, kehrte jedoch nach etwa 50 Metern wieder um. Mit hoher Geschwindigkeit raste er auf den 27-jährigen Mann zu, der mittlerweile auf der Straße stand. Dieser warf einen schweren Stein nach dem Auto und sprang zur Seite, um nicht angefahren zu werden. Anschließend fuhr der Fahrer auf den 39-Jährigen zu und traf ihn mit der linken Seite seines Autos. Durch den Aufprall wurde der Mann laut Polizei zur Seite geschleudert. Er zog sich schwere Prellungen und großflächige Schürfwunden zu.

Polizei ermittelt gegen 28-jährigen Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Der Tatverdächtige fuhr schließlich zurück zu seiner Wohnung, wo ihn die Polizei festnahm. Weil der 28-Jährige unter starkem Alkoholeinfluss stand, nahmen sie ihm außerdem den Führerschein ab. Sein Auto beschlagnahmten sie ebenfalls.

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 28-Jährige sitzt mittlerweile im Kemptener Gefängnis in Untersuchungshaft.