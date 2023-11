Versuchtes Tötungsdelikt auf einem Campingplatz im Landkreis Dachau. Mehrere mussten den Täter überwältigen.

Auf einem Campingplatz in Sulzemoos im Landkreis Dachau ist am Donnerstagmorgen ein Streit eskaliert. Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen 38-jährigen Niederländer wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Messerangriff auf Campingplatz in Sulzemoos: Opfer erleidet schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen

Laut der Polizei war der Niederländer zuvor mit einem 56-jährigen Mann auf einem Campingplatz in der Ohmstraße in Streit geraten. Im Verlauf der Streits kam es gegen 4:55 Uhr dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Dabei fügte der Niederländer seinem Gegenüber mit einer Stichwaffe schwere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen zu.

Anwesende Personen können Angreifer überwältigen

Mehrere Personen konnten den 38-Jährigen schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Niederländer zog sich dabei ebenfalls leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Das 56-jährige Opfer des Messerangriffs musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sulzemoos: Mutmaßlicher Täter in geschlossener Klinik

Der 36-jährige Täter leistete im Anschluss auch gegenüber den Polizeibeamten heftigen Widerstand. Nach einer psychiatrischen Untersuchung erließ die das Amtsgericht München eine Unterbringung in einer geschlossenen Klinik. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Niederländer. Mögliche Zeugen, die sich im Tatzeitraum auf dem Campingplatz aufgehalten haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck melden. Die Telefonnummer lautet 078141/612-0.