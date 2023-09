Nach einem tätlichen Angriff in Sigmaringen am 6. Juli hat die Polizei in Paris den flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen einen gleichaltrigen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nach dem Tatverdächtigen wurde der Polizei zufolge europaweit gesucht. Erst umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen und der französischen Behörden führten zu dem Aufenthaltsort des Mannes. Der Deutsche wurde am Mittwoch den deutschen Behörden überstellt und durch Beamte der Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt.

Opfer schwebte in Lebensgefahr

Der Verdächtige soll am Donnerstag, den 6. Juli gegen 22 Uhr einen flüchtigen Bekannten mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der 22-Jährige konnte der Polizei zufolge nach einer stationären Behandlung das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags und zu den Hintergründen der Tat.