Mit einem spitzen Gegenstand ist am Donnerstag ein Mann in Plattling auf seinen eigenen Vater losgegangen und verletzte ihn am Hals. Die Polizei ermittelt nun wegen Totschlag.

Mann verletzt eigenen Vater in Plattling am Hals

Ein 33-jähriger Mann ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend auf seine Eltern losgegangen. In der gemeinsamen Wohnung im niederbayerischen Plattling soll der Mann auf seinen eigenen Vater eingestochen und ihn leicht am Hals verletzt haben. Dabei blieb es allerdings nicht. Der 33-Jährige startete anschließend wohl einen weiteren Versuch, seinen Vater umzubringen.

Eltern können sich aus gemeinsamer Wohnung in Plattling flüchten und verständigen Polizei

Doch seinen Eltern gelang es, den Angriff abzuwehren. In einem unbeobachteten Moment flüchteten sie aus dem Haus und begaben sich zur Polizeiinspektion Plattling. Mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste aus Straubing nahmen die Polizisten den Tatverdächtigen an der Wohnung vorläufig fest.

Polizei liefert 33-jährigen Mann in psychiatrische Fachklinik ein

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelt jetzt zusammen mit den Beamten der Kriminalpolizeistation Deggendorf. Die Polizei brachte den 33-Jährigen am Freitag zum zuständigen Amtsgericht in Deggendorf. Der Richter erließ den von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Unterbringungsbefehl. Die Polizei lieferte den Tatverdächtigen in eine psychiatrische Fachklinik ein.

Plattling ist eine Stadt im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Sie hat 13.121 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022) und liegt zwischen den Städten Straubing und Passau an der Isar.

Strafmaß versuchter Totschlag

Von einem versuchten Totschlag spricht man, wenn eine Person einen Menschen töten will und zu dieser Tat auch schon unmittelbar angesetzt hat, das Opfer diesen Angriff aber überlebt. Die Mindeststrafe bei versuchtem Totschlag liegt bei einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das Strafmaß reicht aber auch bis zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und drei Monaten.