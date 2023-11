Wegen versuchten Totschlags muss sich ein Mann in Augsburg verantworten. Im Streit stach er am Montag mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn schwer.

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr gerieten in einem Mehrfamilienhaus in Haunstetten ein 34-jähriger Mann, ein 50-Jähriger und eine 49-jährige Frau in Streit, berichtet die Polizei. Die drei bekamen sich derart in die Haare, dass der 34-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losging und auf ihn einstach. Der 50-Jährige zog sich bei dem Angriff schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, so die Polizei. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Die Polizei nahm den 34-jährigen Mann vor Ort widerstandslos fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft brachte die Polizei den Tatverdächtigen zu einem Ermittlungsrichter. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 34-Jährige sitzt jetzt im Gefängnis.