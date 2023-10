Ausrauben wollten drei Jugendliche am Mittwoch eine Frau in der Bahnhofstraße in Ravensburg. Sie bedrohten die Frau mit einem Messer und sprühten ihr Pfefferspray ins Gesicht.

Eine 35-jährige Frau war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend um kurz nach 20 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Ravensburg in Richtung Weißenau unterwegs, als sich ihr drei Jugendliche nach dem Bahnübergang auf Höhe eines Fahrradständers in den Weg stellten.

Nach einem kurzen Gespräch forderte das Trio Geld von der 35-Jährigen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, zog einer der Jugendlichen ein Messer. Als die Frau in einigen Metern Entfernung einen Mann entdeckte, rief sie um Hilfe. Einer der Jugendlichen sprühte ihr daraufhin Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit seinen beiden Komplizen auf dem Radweg in Richtung Oberzell.

Raubüberfall in Ravensburg: Beschreibung der Tatverdächtigen

Die drei Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

15 bis 19 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlank

alle drei waren mit einem Schlauchschal vermummt

einer hatte zudem ein Tuch mit schwarz-weißem Camouflage-Muster um

Sie waren dunkel gekleidet

einer der jungen Männer trug eine blaue Hose

Kripo Ravensburg sucht nach Zeugen

Das Kriminalkommissariat Ravensburg nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen. Wer am Mittwochabend gegen 20 Uhr Verdächtiges in der Bahnhofstraße in Ravensburg gesehen hat oder Hinweise zu dem Trio geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 bei der Polizei melden. Insbesondere der Mann, der eine Glatze hatte und etwa 40 Jahre alt sein soll, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

