Nach einem Gewaltverbrechen in Krumbach vor rund einer Woche haben Beamte der Polizeiinspektion Memmingen und der Zentralen Einsatzdienste Kempten den zweiten Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Mann, festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Am späten Dienstagabend (04.04.2023) haben die Beamten den bis dato untergetauchten zweiten 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er hielt sich laut Polizei bei zwei Bekannten in deren gemeinsamer Wohnung im Landkreis Unterallgäu auf. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Memmingen und der Zentralen Einsatzdienste Kempten nahmen den Mann widerstandslos fest. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Im Unterallgäu versteckt gehalten

Beamte der Kriminalpolizei Memmingen führten den Mann heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vor. Nach Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen die 26-jährige Frau und gleichaltrigen Mann, welche dem Gesuchten Unterschlupf gewährten, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Gesamtkomplex dauern weiter an.

Was war passiert?

Am 30.03.2023 sollen zwei 25 und 28 Jahre alte befreundete Männer einen 42-jährigen Mann angegriffen haben. Dem Angriff ging laut Polizei ein Streit zwischen den drei Männern voraus. Der Streit artete aus. Denn die beiden 25 und 28 Jahre alten befreundeten Männer fingen damit an auf den 42-Jährigen einzuschlagen. Dazu nutzten sie laut Polizei mehrere "Schlagwerkzeuge", darunter ein Metallrohr.

42-Jähriger erleidet erheblichen Kopfverletzungen

Der 42-jährige Mann versuchte zu fliehen. die beiden Angreifer verfolgten ihn aber und prügelten weiter auf ihn ein. Der 22-jährige Begleiter des 42-Jährigen, der an dem Streit nicht beteiligt war, konnte um Hilfe rufen. Dadurch ließen die beiden Tatverdächtigen schließlich von dem Mann ab und flüchteten. Der 42-Jährige blieb mit erheblichen Kopfverletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, zurück. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen hat noch am Abend der Tat vor Ort die polizeilichen Ermittlungen übernommen und führt jetzt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde bereits kurz nach der Tat verhaftet.