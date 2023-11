Ein Mann lässt sich mit einem Taxi von Feldkirch nach Buchs in der Schweiz fahren. Während der Fahrt packt der Mann plötzlich ein Messer aus und sticht auf den Taxifahrer ein. Danach flüchtet der Mann, der Taxifahrer wird lebensgefährlich verletzt.

Zu dem versuchten Mord kam es laut Polizei am Dienstag, den 7. November. Ein 28-jähriger Mann wollte sich an diesem Tag gegen 20:40 Uhr von einem Taxi von Feldkirch via Liechtenstein nach Buchs in der Schweiz fahren lassen.

Taxigast zückt Messer und sticht auf Fahrer ein

Nahe einer Tankstelle in einem Industriegebiet kam es zwischen dem 46-jährigen Taxifahrer und dem 28-jährigen Fahrgast jedoch aus unbekannten Gründen zu einer Diskussion. Die war offenbar der Auslöser dafür, dass der 28-Jährige noch während der Fahrt ein Messer zog. Damit versetzte er dem Taxifahrer gleich mehrere Stiche in den Hals.

Taxifahrer kann sich aus Auto retten - Tatverdächtiger flüchtet

Der Taxifahrer konnte sich gerade noch aus dem Wagen retten. Währenddessen setzte sich der 28-jährige Mann ans Steuer des Taxis und fuhr damit in Richtung Vorarlberg davon. Auf der Flucht verursachte er noch in Buchs einen Verkehrsunfall. Der Mann fuhr jedoch weiter und entzog sich in Ruggell (Lichtenstein) einer Polizeikontrolle. Der Mann raste mit dem gestohlenen Taxi weiter nach Feldkirch, wo er ein geparktes Fahrzeug rammte. Daraufhin stellte er das Taxi ab und flüchtete zu Fuß weiter.

Polizei nimmt Fahrgast zwei Tage nach der Tat fest

Die Polizei suchte den 28-Jährigen und fand am Mittwoch, den 8. November das abgestellte Taxi. Nur einen Tag später, am 9. November, gelang es EKO Cobra den Flüchtigen selbst aufzuspüren und festzunehmen. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Zum Motiv der Tat kann die Polizei bislang keine genauen Angaben machen.

Taxifahrer lebensgefährlich verletzt

Der 46-jährige Taxifahrer erlitt durch die Messerstiche lebensgefährliche Verletzungen. Er konnte laut Polizei unmittelbar nach seiner Flucht aus dem Taxi Hilfe bei einem zufällig vorbeifahrenden Busfahrer holen. Danach wurde er ins Krankenhaus St. Gallen gebracht.