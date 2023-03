In der Zeit vom Abend des 15.03.2023 bis zum Morgen des 18.03.2023 versuchte eine bislang unbekannte Person in das Fliegerhorstmuseum in Leipheim einzubrechen, indem sie eine Notausgangstüre mit massiver Gewalt aufhebeln wollte. Augenscheinlich gelang dies nicht und der oder die Täter konnten nicht in das Innere des Museums gelangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen.