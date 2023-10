Lebensgefährlich verletzt hat am Montag ein Mann einen 71-Jährigen in einer Unterkunft in München-Sendling. Er stach ihm mit einem Messer mehrfach in den Rücken.

Mann greift mit Messer in einer Unterkunft in München-Sendling an

Die Gewalttat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 07:00 Uhr in einer Unterkunft in München-Sendling, berichtet die Polizei. Ein 75-jähriger Mann stach mit einem Messer mehrfach auf einen 71-jährigen Mann aus Österreich ein. Die Einsatzkräfte stießen vor Ort auf den schwer verletzten 71-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist der 71-Jährige außer Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand ist laut Polizei stabil. Die Polizei nahm den 75-jährigen Tatverdächtigen noch in der Unterkunft fest.

Hintergründe zu der Tat sind noch unklar

Wie die Tat genau ablief, was das Motiv ist und die weiteren Hintergründe sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ermittlungen in dem Fall übernahm das Kommissariat 11. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Haftbefehl für den 75-Jährigen.