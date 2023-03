Weil ein 25-jähriger Mann in Sonthofen mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlen wollte, ermittelt jetzt die Polizei.

Am Dienstagmittag wurde durch einen Busfahrer aus Sonthofen mitgeteilt, dass gerade ein Fahrgast mit einem falschen 50-Euro-Schein zahlen wollte. Bei Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Schein um eine Totalfälschung handelte. Der 25-jährige Mann, der damit bezahlen wollte, gab an, den Schein in einem Geschäft als Wechselgeld bekommen zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.