Vor Beginn der Pfingstferien in Bayern stellten die Beamten der Grenzpolizei in Memmingen am Allgäu Airport erneut Verstöße gegen die Schulpflicht fest. Gestern Mittag erwischten die Beamten ein Elternpaar das mit ihrem schulpflichtigen Kind nach Rumänien fliegen wollten.

Während der Befragung gaben die Eltern zu, dass sie das 12-jährige Kind bei der Schule krank gemeldet haben, statt es von der Schulpflicht zu befreien. Die Grenzpolizisten informierten die Schule und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Eltern ein. Die Familie durfte dennoch die Weiterreise antreten.