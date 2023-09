Am Dienstag hat in Bayern die Schule wieder angefangen. Dennoch erwischten Beamte der Grenzpolizei Memmingen zwei Familien, die gegen die Schulpflicht verstoßen hatten.

Am Dienstag kontrollierten Beamte der Grenzpolizei am Allgäu Airport zwei Familien mit schulpflichtigen Kindern, die die Sommerferien laut Polizei eigenmächtig und ohne Erlaubnis der jeweiligen Schulen verlängert hatten. Die 10 und 11 Jahre alten Kinder konnten deshalb nicht am Schulbeginn in Bayern teilnehmen, Die Grenzpolizisten erstatteten Anzeige gegen die 34 bis 44 Jahre alten Eltern und informierten die betreffenden Schulen.