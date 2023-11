Am Flughafen Memmingen hat die Polizei mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Gleich vier Familien kamen mit ihren Kindern erst aus den Herbstferien zurück, als die Schule schon wieder begonnen hatte.

Die vier Familien landeten mit ihren Kindern erst im Laufe des Dienstags am Flughafen Memmingen. Als Beamte der Grenzpolizei die Familien kontrollierten, war klar, dass die Eltern damit gegen die Schulpflicht ihrer Kinder verstoßen hatten. Die Herbstferien endeten nämlich am Sonntag. Die Kinder hätten demnach bereits am Montag wieder in der Schule sein müssen.

Verstoß gegen Schulpflicht am Flughafen Memmingen: Kinder einfach krank gemeldet

Die Grenzpolizisten stellten fest, dass für die schulpflichtigen Kinder keine Schulbefreiungen vorlagen. Nach Angaben der Eltern wurden die Kinder einfach nur kurzerhand krank gemeldet. Gegen die Eltern wurden deshalb Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstellt. Außerdem wurden die zuständigen Schulen und die Schulämter verständigt.