Beamte des Gefahrguttrupps der Autobahnpolizei Memmingen führten am Donnerstagvormittag Gefahrgutkontrollen auf der A8 bei Leipheim und A7 bei Illertissen durch.

Gefahrgutkontrolle bei Leipheim an der A8

An der A8, auf der Tank- und Rastanlage Leipheim, kontrollierten die Beamten laut Polizeimeldung einen Sattelzug, der ätzende Flüssigkeiten geladen hatte. Die Polizisten stellten fest, dass das Gefahrgut im Auflieger nicht ausreichend gesichert war. Zudem hatte der 25-jährige Fahrer den benötigten Schriftverkehr nicht dabei. Nach ordnungsgemäßer Sicherung der Ladung gestatteten die Polizeibeamten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer, den Verlader und das befördernde Unternehmen wird dem Bundesamt für Logistik und Mobilität jeweils eine Anzeige nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz vorgelegt.

Beanstandungen bei Kontrolle an der A7 bei Illertissen

Bei einer weiteren Kontrolle am Parkplatz Tannengarten-West an der A7 bei Illertissen kontrollierten die Beamten einen ukrainischen Lkw, welcher im gewerblichen Güterverkehr von Deutschland in die Ukraine unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass der ukrainische Fahrer seine erforderlichen Tageskontrollblätter nicht mitführte, in welchen er seine aktuellen Lenk- und Ruhezeiten eintragen hätte müssen. Zudem hatte der Fahrer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und die Prüffrist des mitzuführenden Feuerlöschers war abgelaufen. Die Beamten ordneten eine Nachsicherung der Ladung und Nachrüstung des Feuerlöschers an. Zudem händigte sie dem Fahrer die zu führenden Tageskontrollblätter aus. Der 38-Jährige Fahrer konnte die Fahrt fortsetzen, nachdem er und seine Firma jeweils eine dreistellige Sicherheitsleistung bezahlten.