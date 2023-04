Insgesamt 57 neue Polizeibeamtinnen und -beamte haben heuer ihren Dienst im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West angetreten. Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner begrüßte die neuen Polizistinnen und Polizisten am Donnerstag in Mindelheim.

Ersatz für Ruhestand-Abgänge

Insgesamt sind damit zum ersten Halbjahr 2023 45 Beamtinnen und Beamte der 2. Qualifikationsebene als Verstärkung im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums angekommen. Die meisten davon kämen aus der Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei, hießt es in einer Pressemitteilung. Hinzu kommen weitere 12 Polizistinnen und Polizisten der 3. Qualifikationsebene - diese haben ihr Studium an der Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Bayern abgeschlossen. Laut dem Präsidium sind diese 57 Neuzugänge ausreichend, um die Kolleginnen und Kollegen zu ersetzen, die in den Ruhestand gegen.