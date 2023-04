Am Osterwochenende konnten bei teilweise strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen viele Bikerinnen und Biker in die neue Saison starten.

Zeitgleich fiel auch der Startschuss für die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd / West. Vorwiegend am Karfreitag und Ostermontag wurden im südlichen Oberallgäu verstärkt Motorradkontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 82 kontrollierten Maschinen fiel besonders positiv auf, dass lediglich bei einem Fahrzeug ein Reifen abgefahren war. Zum Saisonbeginn sollte abgesichert werden, dass die vorhandene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vorhanden ist. Auf der B308 bei Bad Hindelang verstießen 7 Motorradfahrer gegen das geltende Überholverbot. Ein 18-Jähriger hatte an seinem Motorrad eine Racing-Auspuffanlage montiert, welche für den öffentlichen Straßenverkehr unzulässig ist. Für den Fahrer war die Fahrt an Ort und Stelle vorbei. Zusätzlich erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro, da durch den Umbau die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt. Die Kontrollgruppe Motorrad wird die gesamte Saison im Bereich des Polizeipräsidiums Schwerpunktkontrollen durchführen.