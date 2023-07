Am Grüntensee bei Wertach haben Spaziergänger einen toten Hund gefunden. Vermutlich ist das Tier ertrunken.

Laut der Polizeiinspektion Immenstadt fanden Spaziergänger am Mittwochabend einen toten Hund am Unfer des Grüntensees. Das Tier habe keine äußerlichen Verletzungen gezeigt und sei vermutlich während des stürmischen Wetters zu weit auf den See hinausgeschwommen und ertrunken. Wem das Tier gehört ist noch unbekannt, so die Polizei weiter.