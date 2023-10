Seit fast drei Wochen wurde ein Mann aus Halblech vermisst. Er kehrte nicht von einer Wanderung im Kenzengebiet zurück. Nun herrscht traurige Gewissheit: Er ist tot.

Am Samstag informierte ein Jäger die Polizeiinspektion Füssen darüber, dass er einen Rucksack im Gebirge gefunden habe. Die Polizei vermutete, dass er dem 81-jährigen Mann aus Halblech gehören könnte, der seit 12. September vermisst wird.

Polizei findet Leiche eines vermissten Wanderers aus Halblech

Füssener Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe suchten daraufhin den Fundort des Rucksacks ab - und wurden fündig. Sie entdeckten die Leiche des Mannes nahe der Weitalspitze (1870 Meter) und bargen sie mit Hilfe eines Polizeihubschraubers. Laut Polizei deutet derzeit nichts daraufhin, dass der Mann durch Fremdverschulden oder durch eine Beteiligung Dritter ums Leben gekommen ist.

Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Am Einsatz waren auch eine Streife der Polizei Füssen und des Kriminaldauerdienstes Memmingen sowie ein Krisenteam der Bergwacht beteiligt.

Senior wollte im Kenzengebiet wandern

Der 81-Jährige Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstag, 12. September 2023, gegen 09:00 Uhr zu einer Wanderung in das Kenzengebiet bei Halblech aufgebrochen. Er fuhr zunächst mit dem Bus zur Kenzenhütte und wollte anschließend entweder die Kesselrunde gehen oder die Hochplatte überschreiten, so die Polizei. Der Mann kehrte jedoch nicht mehr nach Hause zurück. Die Suche der Bergwacht und der Polizei verlief zunächst erfolglos. Auch mit einem Polizeihubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem Senior.

Wanderung Kesselrunde und Bergtour auf die Hochplatte

Die Kesselrunde ist ein schöner, etwa 6,5 Kilometer langer Rundwanderweg, bei dem Wanderer auch einen Abstecher auf den 1.797 Metern hohen Hasentalkopf machen können. Ein anderer Weg führt von der Kenzenhütte auf die Hochplatte (2082 Meter). Diese Bergtour gilt als anspruchsvoll. Die Überschreitung der Hochplatte führt über einen teils ausgesetzten Gipfelgrat mit ungesicherten und mit Drahtseilen gesicherten Kletterstellen. Hier sind absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit notwendig.