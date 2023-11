Am Samstag ist es in Bad Wörishofen zu einer Vermisstensuche gekommen. Ein Mann hatte seine 81-jährige Mutter als vermisst gemeldet.

Die 81-jährige Frau aus Thüringen war seit ungefähr einer Woche zu Besuch bei der Familie ihres Sohnes. Dabei unternahm sie nahezu täglich auch ausgedehnte Spaziergänge rund um Kirchdorf. So auch am Samstag. Gegen 11:30 Uhr verließ sie das Haus in eine unbekannte Richtung und kam nicht nach Hause zurück. Die Angehörigen suchten zunächst selbst nach der Vermissten und wendeten sich im Anschluss an die Polizei.

Glückliches Ende

Bei der Vermisstensuche waren mehrere Polizeistreifen der Bundespolizei, ein Polizeihubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Kirchdorf, Rammingen und Tussenhausen sowie die Rettungs- und Suchhundestaffel des BRK im Einsatz. Bis in die frühen Morgenstunden brachte die Suche jedoch zunächst keinen Erfolg. Am frühen Sonntagmorgen wurden die Suchmaßnahmen weitergeführt. Nach dem Hinweis eines Bürgers aus Unterrammingen konnte die 81-Jährige wohlbehalten aufgefunden werden. Die Umstände ihrer Abwesenheit sind bislang noch ungeklärt.