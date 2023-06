In Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) und in Burgau (Landkreis Günzburg) hat die Polizei in aufwändigen Suchaktionen drei vermisste Senioren gesucht. Alle drei konnten gefunden werden, nur eine 77-jährige Frau musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Am Dienstagvormittag rief die 77-jährige Frau die Polizei in Kempten an, weil sie während eines Spaziergang in Babenhausen die Orientierung verloren hatte. Die Seniorin war in einer Gruppe unterwegs und hatte den Anschluss verloren. Daraufhin soll sie laut Polizei zunächst in Babenhausen umhergeirrt sein.

Seniorin stark dehydriert gefunden

Der Polizei zufolge suchten mehrere Streifenbesatzungen zusammen mit einem Polizeihubschrauber nach der Frau. Gegen 12:50 Uhr fanden Passanten gemeinsam mit einer Polizeistreife die 77-Jährige bei Unterschönegg. Die Seniorin lag auf einer Wiese und war stark dehydriert. Der Rettungsdienst behandelte die Frau noch vor Ort.

84-Jährige kehrt von Spaziergang nicht zurück:Tochter alarmiert Polizei

In Burgau haben zwei Vermisstenfälle die Polizei auf Trab gehalten. Gegen 14:00 Uhr hatte eine Frau in Ettenbeuren ihre 84-jährige Mutter als vermisst gemeldet. Der Arzt der Seniorin hatte seiner Patientin empfohlen regelmäßig spazieren zu gehen, was die Dame dann auch tat. Als sie nicht zurückkam, suchte die Tochter die Wege ab, konnte aber ihre Mutter nicht finden. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

Sorge wegen starker Hitze

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die 84-Jährige wegen der Hitze während des Spaziergangs gesundheitliche Probleme bekommen haben könnte, suchten mehrere Beamte und ein Polizeihubschrauber nach der Frau. Der Hubschrauber wurde glücklicherweise nicht gebraucht. Die Tochter, die sich an der Suche beteiligt hatte, fand ihre Mutter schließlich in einem Wald östlich von Ettenbeuren. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin vorsorglich in ein Krankenhaus.

Polizisten finden aus Altenheim verschwundenen Senior

Am Abend meldeten dann Angestellte des Kreisaltenheims in Burgau einen ihrer Bewohner als vermisst. Der Senior war von einem Besuch in Günzburg nicht zurückgekehrt. Der Polizeimeldung zufolge fand allerdings eine Polizeistreife den Mann in der Mühlstraße, noch während die Vermisstenmeldung telefonisch aufgenommen wurde. Die Beamten brachten den Mann wieder zurück ins Altenheim.