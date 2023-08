Die Polizei sucht derzeit einen verschwundenen Mann aus Memmingen. Seit Sonntag, dem 27. August wird der 72-Jährige vermisst. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden.

Der Polizei zufolge hatte der Vermisste am Sonntag gegen 18:30 Uhr seinen Wohnort in Memmingen verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der 72-Jährige leidet unter einer schweren Erkrankung und ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer Notlage befindet und Hilfe benötigt.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Name: Wolfgang Krauß

165 cm groß

schlanke Figur mit eingefallenem Gesicht

Er hat kurze weiße Haare mit einem Seitenscheitel

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Jeans und eine dunkle Softshelljacke, außerdem hatte er einen schwarzen Regenschirm und eine Männerhandtasche dabei

Polizei bittet um Mithilfe

Weil die bisherigen Suchmaßnahmen ergebnislos verliefen, bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer den Mann gesehen hat, soll sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden.