Wegen eines Blitzeinschlags steuerten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch ein Wohnhaus in Türkheim an. Doch vor Ort stellte sich die Sache ganz anders dar.

Nach einem Gewitter am Mittwochabend wurden laut Polizei Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen sowie die Polizei Bad Wörishofen zu einem Einfamilienhaus in Türkheim gerufen. Ein Blitz soll in den Dachstuhl des Hauses eingeschlagen haben.

Technischer Defekt löst Schutzschalter in Einfamilienhaus aus

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass ein technischer Defekt an einem Küchengerät den Schutzschalter auslöst hatte. Deshalb war der Strom weg. Es entstand kein Sachschaden an dem Gebäude oder dem Mobiliar. Die Feuerwehren, die mit circa 50 Mann vertreten waren, konnten einen Blitzschlag ausschließen und wieder abrücken.