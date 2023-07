Ein Mann hat in Lindau seinen Geldbeutel verloren. Das Portemmonaie begab sich daraufhin auf eine Odyssee und wurde in Bertoldshofen fast von einer Kuh gefressen. Am Ende kehrte der Geldbeutel aber doch noch zu seinem Besitzer zurück.

Die Polizei berichtet, dass ein Mann seinen im Bereich Lindau verlorenen Geldbeutel bereits überall dort gesucht hatte - ihn aber nicht finden konnte. Am Ende tauchte der Geldbeutel über 100 Kilometer weit weg, in Bertoldshofen, auf.

Portemmonaie reist unbemerkt über 100 Kilometer von Lindau nach Bertoldshofen

Wie kam es dazu? Laut Polizei hatte der Mann, der mit dem Auto unterwegs war, bei Lindau eine Rast eingelegt. Dabei hatte er den Geldbeutel zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe abgelegt - und dort vergessen, als er weiterfuhr. Der Geldbeutel hielt sich über eine Stunde und über 100 Kilometer an seinem Platz außen am Fahrzeug. Solange, bis der Mann durch den Kreisverkehr Bertoldshofen fuhr. Hier rutschte der Geldbeutel herunter und landete in einer Wiese.

Geldbeutel in Bertoldshofen fast von Kuh gefressen - Ehrlicher Bauer findet ihn

Dort wäre er vermutlich auch länger liegen geblieben, hätte nicht ein Landwirt am Samstag die Wiese gemäht und das Gras eingefahren. Als der Landwirt das frisch gemähte Gras dann am Abend aber an seine Kühe verfütterte, fiel ihm etwas auf. Im letzten Augenblick, kurz bevor eine seiner Kühe sich über das Gras hermachen konnte, entdeckte er im Schnittgut einen Geldbeutel. Der Bauer schnappte der Kuh den Geldbeutel weg und untersuchte ihn. Darin fand er diverse Papiere und Bargeld. Der ehrliche Landwirt brachte das Portemmonaie daraufhin zur Polizei.

Besitzer von Geldbeutel freut sich riesig über Fund

Für die Polizeibeamten war es daraufhin nicht mehr schwer den Mann ausfindig zu machen, der den Geldbeutel verloren hatte. Er hatte sich in der Zwischenzeit bereits auf die Suche nach seinem Portemmonaie gemacht und freute sich laut Polizei riesig über den Fund. Er hatte nämlich nicht mehr damit gerechnet, den Geldbeutel wiederzusehen.