Das Sturmtief Ronson hat auch in Österreich Schäden verursacht und Menschen verletzt. In Tirol kam es unter anderem zu einem Felssturz und einem Busunfall.

Das österreichische Bundesland Tirol ist in der Nacht ebenfalls von dem Sturmtief Ronson getroffen worden. Laut der Landespolizei Tirol wurden mindestens zwei Menschen verletzt - zudem gab es Sachschäden.

Autofahrerin übersieht im Sturm entgegenkommendes Auto

Gegen 22:15 Uhr ist es auf der Tiroler Straße in Fahrtrichtung Imst zu einem Unfall gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin wollte nach links auf eine Autobahnauffahrt abbiegen und hatte dabei einen entgegenkommenden Autofahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 25-jährige Unfallverursacherin und der 31-jährige Fahrer des zweiten Autos verletzt. Sie mussten vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus nach Zams gebracht. Laut Polizei herrschte zum Unfallzeitung Starkregen mit heftigen Sturmböen.

Italienischer Reisebus kollidiert auf Autobahn mit Baum

Auf der Inntalautobahn A12 bei Münster ist ein italienischer Busfahrer gegen einen Baum geprallt. Der 56-jährige Mann war mit 66 Fahrgästen in Richtung Italien unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Münster waren dann mehrere Bäume an der Autobahn umgekippt. Einer der Bäume war dabei vor den Reisebus gefallen. Der 56-jährige Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Alle Insassen des Busses blieben glücklicherweise unverletzt, so die Landespolizei Tirol.

Straße in Hainzberg gesperrt - Urlauber müssen weiträumig umfahren

Zwischen 0:05 Uhr und 0:30 Uhr zog das Unwetter auch über die Gemeinden Zell am Ziller, Gerlosberg und Hainzenberg. Daraufhin stürzten bei Hainzenberg mehrere Bäume und Geröll auf die Bundesstraße B165 und beschädigten ein Sicherungsnetz massiv. Die Straße ist deswegen aktuell gesperrt. Die örtliche Umleitung darf nur von Einsatzfahrzeugen und für dringende Einzelfahrten genutzt werden. Der Urlaubsverkehr wird über Salzburg und Lofer weiträumig umgeleitet.

Felssturz in Reith - Haus evakuiert

In Reith ereignete sich gegen 1 Uhr nachts ein Felssturz aufgrund des Unwetters. Dabei sei ein Gebäude von mehreren Felsbrocken getroffen worden. Weitere Felsen landeten auf der angrenzenden Straße. Weil weitere Felsabbrüche möglich sind, mussten ein Haus geräumt werden. Die Landesstraße L294 ist aktuell gesperrt.