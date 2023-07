In Ulm musste am Wochenende ein Kind verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fünfjährige war durch ein Treppenhaus hinabgestürzt.

Der Unfall passierte laut Polizei am Samstag gegen 16:45 Uhr. Zu dieser Zeit hatten sich drei Kinder in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Michelsbergstraße gestritten.

Über Geländer gebeugt, Gleichgewicht verloren und hinabgestürzt

Zwei der Kinder rannten wegen dem Streit die Treppe hinab. Das dritte Kind, ein fünfjähriger Junge, beugte sich über das Treppengeländer, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Bub fiel mehrere Meter durch das Treppenhaus in die Tiefe. Beim Aufprall verletzte sich der Junge so schwer, dass der Rettungsdienst ihn in das Ulmer Krankenhaus brachte.