Ein 71-jähriger Autofahrer konnte in Zams wegen Schneeverwehungen auf einem Schotterweg nicht weiterfahren. Als er zurücksetzt, überrollt er einen 74-jährigen Mann.

Wie laut Polizei erst am Mittwoch bekannt wurde, hat es in Zams in Tirol am Montag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dort fuhr ein 71-jähriger Österreicher gegen 08:30 Uhr mit seinem Auto in Zams von Tramsweg kommend in Richtung der dort befindlichen Skipiste. Allerdings war der Schotterweg, der zur Skipiste führt und auf dem der Autofahrer unterwegs war, von verschiedenen Schneeverwehungen bedeckt. Eigentlich war ein Teil der Skipiste wegen einer Veranstaltung vom Schnee freigeräumt worden, um die Durchfahrt für Fahrzeuge zum darunter befindlichen Schotterparkplatz zu ermöglichen. Doch in der Nacht wurde der Schotterweg dann wieder von Schneeverwehungen bedeckt.

Fußgänger rückwärts überrollt

Der 71-Jährige versuchte mehrmals mit seinem Auto durch die Schneehaufen zu kommen. Er scheiterte jedoch. Der Österreicher wollte deshalb mit seinem Wagen rückwärts zurückfahren. Der Mann hatte jedoch nicht bemerkt, dasssich mittlerweile ein 74-jähriger Mann hinter dem Auto befand, der dort zu Fuß unterwegs war. Als der Autofahrer dann rückwärts fuhr, überrollte er mit dem Hinterreifen seines Wagens den 74-Jährigen.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde selbstständig in das Krankenhaus nach Zams gebracht.