Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer in Reutte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Bosnier war auf der Planseestraße in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und anschließend gestürzt.

Der Polizei zufolge hatte der Bosnier eine fünfköpfige deutsche Motorradgruppe angeführt. Die Gruppe war gegen 16:05 Uhr vom Plansee kommend in Richtung deutscher Grenze unterwegs. In einer Linkskurve geriet der 46-Jährige dann ins Schleudern. Beim Versuch sein Motorrad abzufangen, touchierte der Lenker mehrmals die Leitplanke und stürzte anschließend schwer.

Schwer verletzter Motorradfahrer wird per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Murnau. Auch das Motorrad wurde schwer beschädigt. Die Polizei musste für die Unfallaufnahme die Planseestraße für knapp zwei Stunden komplett sperren.