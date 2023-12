In Kaufbeuren hat sich ein Verkehrsunfall an einer Tankstelle ereignet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstag hat sich in Kaufbeuren ein Verkehrsunfall ereignet. Laut der Polizei hat sich der Unfall am Abend gegen 17:15 Uhr im Espachweg in Kaufbeuren ereignet.

Unfall in Kaufbeuren: Auto wird auf Verkehrsinsel geschoben

Ein 40-jähriger Autofahrer war aus der Einfahrt einer Tankstelle gefahren und musste auf Höhe einer Verkehrsinsel halten. Dabei sei es dann zu einer Kollision mit dem Auto einer 34-jährigen Autofahrerin gekommen, so die Polizei weiter. Durch den Crash wurde das Fahrzeug des 40-Jährigen gegen die Verkehrsinsel geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Informationen über Verletzte liegen nicht vor.

Polizei sucht Zeugen nach Kollision in Kaufbeuren

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die zuständige Polizeiinspektion Kaufbeuren nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Unfall am Dienstagabend im Espachweg in Kaufbeuren geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08341/93 30.