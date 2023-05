Am Dienstagnachmittag hat es laut Polizei in Kaufbeuren einen Verkehrsunfall gegeben. Gegen 16:10 Uhr stießen zwei Autos an der Kreuzung Fuggerstraße/Moosmangstraße zusammen. Der Grund für den Unfall war, dass einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen von links kommenden Autos missachtet hatte.

Drei Verletzte und 22.000 Euro Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt drei Menschen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.