Am Sonntag passierte auf dem Jochpass in Bad Hindelang ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer muss mehrere Schutzengel gehabt haben.

Am Nachmittag des Sonntags kam es auf dem Jochpass in Bad Hindelang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto, berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich, weil der Motorradfahrer in der Kurve aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt war.

Motorradfahrer wird bei Unfall am Jochpass zum Glück nur leicht verletzt

Der Biker rutschte wegen dem Sturz über die Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. "Mehreren Schutzengeln hat es der Kradfahrer zu verdanken, dass er sich bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen zuzog", teilt die Polizei mit. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Die B308 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.