In Ehingen haben Polizisten einem frischgebackenen Ehepaar eine große Freude gemacht. Die Beamten hatten am Freitag eine Box voller Hochzeitsgeschenke gefunden, die das Brautpaar offenbar vergessen hatte.

Die Polizisten hatten am Freitag gegen 22:00 Uhr in der Straße "Am Wenzelstein" die Box voller Hochzeitsgeschenke gefunden. Nach kurzer und intensiver Ermittlungsarbeit konnten die Beamten das vergessliche Brautpaar schließlich finden.

Paketboten in Uniform

Das frisch getraute Brautpaar hatte sich der Polizeimeldung zufolge sehr gefreut, als die Beamten ihnen die Geschenke überbrachten. Verständlich, wenn man bedenkt, dass zu Hochzeiten auch üblicherweise Geld geschenkt wird. Wie das Paar allerdings die Geschenke vergessen konnte, ist nicht bekannt.