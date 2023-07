In München hat sich am Sonntag ein Motorradfahrer eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ein Polizist wurde verletzt. Ein Polizeiauto baute einen Unfall. Der Motorradfahrer wurde letztendlich doch erwischt.

Am Sonntag (16. Juli 2023) gegen 0:35 Uhr, wollten zwei Polizeibeamte der Münchner Polizei ein Motorrad in der Ingolstädter Straße im Stadtteil Milbertshofen kontrollieren. Der Motorradfahrer widersetzte sich jedoch der Kontrolle, was zu einer Verfolgungsjagd führte.

Motorradfahrer widersetzt sich Polizeikontrolle in München

Anfangs gaben die Beamten dem 21-jährigen Motorradfahrer aus München Anhaltesignale, heißt es indem Polizeibericht. Der 21-Jährige hielt mit seinem Yamaha Motorrad auch an. Als sich die Beamten dem Motorrad näherten, fuhr der 21-Jährige allerdings plötzlich mit hoher Geschwindigkeit davon. Ein 20-jähriger Polizeibeamter, der sich schon sehr nah an dem Motorrad befand, wurde bei dem Anfahren mitgerissen und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, blieb aber weiter dienstfähig.

Bei Verfolgung von Motorrad: Polizeiauto kracht gegen Ampel

Die Beamten versuchten daraufhin dem Motorradfahrer hinterherzufahren und forderten zeitgleich Unterstützung von weiteren Streifenfahrzeugen an. Bei der Verfolgungsjagd kam der Streifenwagen der ursprünglich kontrollierenden Beamten im Bereich Ingolstädter Straße und Heidemannstraße von der Straße ab. Das Einsatzfahrzeug krachte gegen eine Ampel. Bei dem Unfall blieb der Fahrer des Streifenfahrzeuges, ein 22-jähriger Polizeibeamter, unverletzt. Allerdings war das Polizeiauto danach nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Polizei entdeckt Motorradfahrer in Gebüsch

Der 21-jährige Motorradfahrer stellte sei Motorrad nach der bis dahin erfolgreichen Flucht im Bereich der Maria-Probst-Straße ab. Der junge Mann selbst versuchte sich in einem Gebüsch zu verstecken. Doch ohne Erfolg. Weitere Polizeibeamte, die dort im Rahmen der Fahndung eingesetzt waren, entdeckten ihn.

Positiver Drogentest und kein Führerschein

Schnell war klar, warum der 21-Jährige geflüchtet war: Ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt und zeigte ein positives Ergebnis an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Auch war der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Motorradfahrer erhält haufenweise Anzeigen

Der Motorradfahrer wurde unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Nach der Anzeigenerstattung und der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.