Ein junger Autofahrer hat sich in Vorarlberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und brachte dabei gleich mehrere Menschen in Gefahr.

Ein junger Autofahrer hat sich am späten Mittwochnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Dornbirn geliefert. Der Mann war gegen 17.35 Uhr mit einem Auto vor einer Polizeistreife geflüchtet. Diese nahm mit einem Großaufgebot an Streifenwagen die Verfolgung auf.

Junger Autofahrer rast in Dornbirn der Polizei davon und kollidiert mit Mauer

Der Autofahrer raste daraufhin von der Franz-Michael-Felder-Straße über den Grabenweg, die Dr.-Anton-Schneider-Straße und die L3. Dabei habe der Mann in gleich mehreren Fällen andere Menschen in Gefahr gebracht, so die Polizei. Die Verfolgungsjagd mit dem Auto endete dann in der Tobelstraße in Dornbirn. Dort krachte der Mann mit dem Auto in eine Steinmauer. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber von der Polizei kurze Zeit später festgenommen.

Dornbirn: Autofahrer war mit dem Fahrzeug des Bruders unterwegs

Bei dem Autofahrer soll es sich um einen 18-Jährigen handeln. Er habe das Auto seines Bruders unerlaubter Weise benutzt und dabei auch noch andere KFZ-Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht, die die Landespolizei Vorarlberg. Dem 18-Jährigen hat die Polizei den Führerschein abgenommen. Er muss sich nun wegen mehrerer Tatbestände verantworten müssen. Insgesamt waren 14 Streifenwagen der Polizei an der Verfolgung des Autofahrers beteiligt - auch der Polizeihubschrauber Libelle befand sich im Einsatz.

Polizei sucht dringend Geschädigte und Zeugen

Die Polizei in Vorarlberg sucht dringend zwei Personen, die von dem 18-jährigen Autofahrer während seiner Flucht in Gefahr gebracht wurden. Dabei handelt es sich um einem Mann mit Hund, der im Bereich Grabenweg gefährdet wurde und um einen Fahrradfahrer. Dieser wurde in der Dr.-Anton-Schneider-Straße auf Höhe des "Spar"-Marktes gefährdet. Die beiden Männer sollen sich bei der Polizei in Dornbirn melden - ebenso weitere Verkehrsteilnehmer, die von dem 18-Jährigen in Gefahr gebracht wurden.