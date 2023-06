In Lamerdingen hat die Polizei eine Vandalismusserie geklärt. Offenbar waren drei Kinder für Sachbeschädigungen, Einbrüche und Diebstähle in den Monaten Mai und Juni verantwortlich. Hinweise von Anwohnern hatten die Ermittler auf die Spur der Jungen gebracht.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei elf- und einen achtjährigen Jungen. Die drei haben laut Polizei die Taten zugegeben. So haben sie im Mai und Juni unter anderem an einem Wertstoffhof Steine gegen Fenster und auf eine Solaranlage geworfen. Außerdem schlitzen sie auch Sandsäcke auf. Das Trio verursachte so am Wertstoffhof einen Schaden von insgesamt 3.000 Euro.

Einbruch in Musikerhaus

Die Kinder brachen der Polizei zufolge auch in das "Musikerhaus" ein, nachdem sie die Türe mit einem Brecheisen aufgebrochen hatten. Sie beschädigten zudem Papierspender und Seifenbehälter. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf 500 Euro.

Graffiti und geklauter Whisky

Bei der Anhörung gaben die strafunmündigen Jungen noch weitere Vergehen zu. So besprühten sie eine Sitzecke an einem Fischweiher und einen Stadel mit Graffitis. Sie brachen auch in eine Fischerhütte ein und klauten dort eine Tüte Chips und zwei Flaschen Whisky. Die Polizei geht in diesen Fällen von einem Gesamtschaden von 4.000 Euro aus.