In Burgberg (Landkreis Oberallgäu) hat ein unbekannter Täter in einer Kirche gewütet. Auch in anderen Zuständigkeitsbereichen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West gab es Sachbeschädigungen an sakralen Bauten.

Mitten am hellichten Tag hat ein Unbekannter in der Kirche St. Ulrich in Burgberg gewütet. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat am Dienstagnachmittag. Der Täter hatte Gesangsbücher, Blumenschmuck, eine Altardecke und Sitzpolster beschädigt. Weiter verteilte der Täter Hostien auf dem Boden, drückte Zigarettenkippen auf Polstern aus und riss ein Mikrofon aus der Halterung.

Sachbeschädigung in Burgberger Kirche - Polizei bittet um Hinweise

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise zu dem Täter. Erreichbar ist die Polizei in Sonthofen unter der Telefonnummer 08321/66350. Die katholische Pfarrkirche St. Ulrich in Burgberg stammt aus dem Jahr 1754. Der Turm der Kirche wurde im Jahr 1868 errichtet.

Schaden in Kapelle in Gundremmingen

Auch in Gundremmingen (Landkreis Günzburg) hat eine unbekannte Person einen Schaden in einer Kapelle verursacht. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 14:45 Uhr des Mittwochs zündete ein Täter ein Buch in der Franziskus-Kapelle am Hirschbach an. Das Buch sei dabei schwer beschädigt worden, so die Polizei. Weiter riss der Täter zwei Seiten aus dem Buch heraus.

Das Feuer sei von selbst wieder ausgegangen, so die Polizei weiter. Der Gesamtschaden blieb gering. Die Polizei Burgau bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 08222/96900

Grotte in Bellenberg beschädigt

In Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) wurde die Mariengrotte in der Straße "An der Staig" beschädigt. Die Tat geschah im Zeitraum zwischen Montag, 22. Mai 2023 und Freitag, 26. Mai 2023. Laut Polizei zerstörte eine noch nicht bekannte Person eine Glasscheibe der Mariengrotte. Gemeldet wurde die Sachbeschädigung erst am Mittwoch. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Illertissen melden. Die Telefonnummer lautet 07303/96510.