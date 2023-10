In Pfronten haben Unbekannte am Wochenende den dortigen Hochseilgarten beschädigt. Die Polizei bittet in dem Fall um Zeugenhinweise.

Der Polizei zufolge hatten in der Nacht von Samstag, den 28. Oktober auf Sonntag, 29. Oktober, unbekannte Täter verschiedene Teile des Hochseilgartens beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Betriebssicherheit war glücklicherweise nicht gefährdet. Die Polizei Füssen in dem Fall bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08362/9123-0 zu melden.