Eine 48-jährige Frau hat sich am Dienstag bei Ursberg schwer verletzt. Die Frau stürzte und überschlug sich mit ihrem Fahrrad.

Am späten Dienstagnachmittag fuhr eine 48-jährige Radfahrerin zusammen mit einer Begleiterin einen Feldweg westlich von Bayersried, einem Ortsteil von Ursberg, entlang. Auf einem abschüssigen Stück des Weges durch den Wald, verbremste sich die Radfahrerin laut Polizei offenbar. Dadurch überschlug sich die 48-Jährige mit ihrem Fahrrad.

Radfahrerin stürzt und verletzt sich am Fuß

Die Frau stürzte und verletzte sich schwerer am Fuß. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Rad entstand nur geringer Schaden.