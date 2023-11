Ein Unwetter hat am Dienstagmorgen einen Baum in Waldstetten umgeworfen - mit Folgen.

Bei einem Unwetter in den Morgenstunden des Dienstags ist bei Waldstetten (Landkreis Günzburg) ein Baum umgestürzt. Nach Angaben der Polizei fiel der Baum in Heubelsburg auf die Straße und beschädigte dadurch eine Stromleitung. Der umgestürzte Baum verursachte dabei einen Stromausfall in Teilen der Gemeinde Waldstetten.

Waldstetten: Autofahrer prallt gegen umgestürzten Baum

Ein 29-jähriger Autofahrer der in Richtung Ellzee unterwegs war übersah den quer liegenden Baum und prallte mit seinem Auto dagegen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt.