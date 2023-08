Am Dienstag haben mehrere Unwetter in Tirol für Schäden gesorgt. Neben Murenabgängen und Überflutungen wurde in Kirchbichl ein Auto während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen.

Murenabgänge in Neustift

Am Dienstagnachmittag kam es in Neustift im Stubaital gleich mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit dem Wetter. Im Mischbach kam es zu Vermurungen und Verklausungen. auf Höhe des km 6 musste die Polizei deswegen die Ranalter Straße vorübergehend sperren.

Fluss tritt über die Ufer

Der Finstertalbach trat nach Verklausungen über die Ufer und das mitgerissene Material blockierte die Gemeindestraße. In den Keller eines Hotels trat Wasser ein. Die Feuerwehr Neustift pumpte das Schmutzwasser ab. Personen wurden nicht verletzt. Im Bereich "Sulzenau-Parkplatz" wurde die Gletscherstraße durch Vermurungen verlegt. Der Straßendienst der Stubaier Gletscherbahn musste die Straße räumen.

Bergrettung und Feuerwehr muss 17 Wanderern helfen

Während des Unwetters befanden sich 17 Wanderer an der Oberiss-Alm in einer Notlage. Die Gruppe war im Bereich Oberbergtal in eine Gewitterfront mit Starkregen geraten. Dadurch konnten sie der Polizeimeldung zufolge nicht mehr selbständig den Oberrissbach überqueren. Die Bergrettung und Feuerwehr Neustift konnten alle Menschen sicher ins Tal bringen. Bei keinem der Ereignisse in der Gegend um Neustift wurden Menschen verletzt.

Murenabgang auf Kaunertaler Gletscherstraße

Gegen 15:00 Uhr ging im Kaunertal eine Mure auf Höhe der "Rödgarten"-Rinne auf die Kaunertaler Gletscherstraße ab. Fahrzeuge oder Personen wurden der Polizei zufolge glücklicherweise nicht verschüttet. Gegen 19:00 Uhr war die Straße geräumt und der Verkehr konnte passieren. Anschließend sperrte die Polizei die Straße von der Wolfskehre bis zur Gletscherbahn wieder komplett. Bereits am Samstag ist es in der Gegend um den Kaunertaler Gletscher zu Murenabgängen gekommen. Dabei wurde eine junge Autofahrerin durch Geröllmassen eingeschlossen.

18-Jähriger Autofahrer nach Baumsturz verletzt

In Kirchbichl wurde gegen 17:20 Uhr ein Auto von einem Baum getroffen. Der 18-jährige Fahrer war auf der Tiroler Straße in westliche Richtung unterwegs, als wegen eines schweren Unwetters ein Baum auf das Dach des Autos stürzte. Der Polizei zufolge wurde bei dem Unfall nur der Fahrerdes vollbesetzten Fahrzeuges leicht verletzt. Am Wagen entstand ein schwerer Schaden.

Brücke in Fulpmes wird weggerissen

Gegen 18:15 Uhr wurde schließlich in Fulpmes nach einem heftigen Gewitter die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen. Menschen wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt.

Unwetter auch im Allgäu

Auch im Allgäu kam es am Dienstagabend zu teils heftigen Unwettern. In Rettenberg liefen Gully über und überfluteten die Straßen. Die Feuerwehr musste zweimal ausrücken.