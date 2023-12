Ein E-Bike hat am Mittwoch eine Frau in Ravensburg gestohlen. Dafür ließ sie als Pfand einen fremden Jugendlichen im Fahrradladen zurück und startete zu einer "Probefahrt", bei der sie das Fahrrad verkaufen wollte.

Dreistigkeit siegt, dachte sich wohl eine 36-jährige Frau in Ravensburg. Laut Polizei lieh sie sich ein 5.000 Euro teures E-Bike in einem Fahrradladen in Ravensburg für eine Probefahrt aus. Doch anstatt eine kurze Runde auf dem Hof zu drehen, fuhr sie mit dem E-Bike direkt auf die Straße und in die Stadt.

Frau lässt Jugendlichen als Pfand im Fahrradladen in Ravensburg zurück

Als "Pfand" hatte sie ihren angeblichen Sohn im Fahrradladen zurückgelassen. Doch der war gar nicht ihr Sohn, wie sich später herausstellte. Den Jugendlichen hatte die Frau nach Angaben der Polizei auf der Straße angesprochen und ihn gebeten, mit ihr in das Fahrradgeschäft zu gehen.

Der Polizei gelang es zeitnah die Frau mit Hilfe von Videoaufnahmen zu identifizieren. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau das Pedelec in der Stadt für wenige hundert Euro weiterverkaufen wollte.

Fahrradkäufer kommen Zweifel wegen Preis

Weil dem vermeintlichen Käufer jedoch Zweifel wegen des niedrigen Preises kamen, kontaktierte er den Fahrradladen. Die Polizei stellte das E-Bike sicher und brachte es zum Geschäft zurück. Die 36-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.