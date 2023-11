Unterschlagung in Neu-Ulm: Frau will eingelagerte Winterreifen montieren lassen - Werkstatt gibt´s nicht mehr

Eine böse Überraschung erlebte eine Frau in Neu-Ulm. Sie wollte ihre eingelagerten Winterreifen an ihrem Auto montieren lassen. Doch ihre Werkstatt gibt´s nicht mehr.

Eine 59-jährige Frau wandte sich am Donnerstag an die Polizeiinspektion Neu-Ulm und erstattete Anzeige wegen Unterschlagung ihrer Winterreifen. Diese hatte sie im vergangenen Frühjahr in einer Werkstatt in Neu-Ulm einlagern lassen. Als sie die Winterreifen jetzt wieder an ihrem Auto montieren lassen wollte, stellte sie fest, dass die Werkstatt nicht mehr betrieben wird, berichtet die Polizei. Auch den ehemaligen Werkstattinhaber konnte sie nicht mehr erreichen. Ihre Reifen hat sie bisher nicht wieder bekommen.

Strafverfahren wegen Unterschlagung läuft

Für die Polizei in Neu-Ulm ist dieses Szenario nichts Neues. Ähnliche Vorfälle wurden den Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm bereits mehrfach gemeldet. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizisten leiteten gegen den Werkstattinhaber ein Strafverfahren wegen Unterschlagung ein.