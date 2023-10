Immer wieder kommt es auf dem Münchner Oktoberfest zu sexuellen Übergriffen. Jetzt hat auch ein Mann aus dem Unterallgäu Ärger mit der Polizei.

Gleich mehrfach musste die Polizei in München am Wochenende wegen sexuellen Übergriffen auf dem Oktoberfest aktiv werden. Unter anderem drückte ein 44-jähriger Mann aus Mexiko in einem Festzelt sein Gesicht in den Ausschnitt einer 23-jährigen Frau aus Hessen und wurde daraufhin von der Polizei geschnappt. Da er das auch bei einer 24-Jährigen Frau versucht hatte, ermittelt die Polizei nun in gleich zwei Fällen gegen den Mann. Er musste nach den Taten eine Sicherheitsleistung von über 1.000 Euro bezahlen und kam erst dann auf freien Fuß.

Wiesnbesucher aus Indien begrapscht Besucherin

Auch ein 40-jähriger Mann aus Indien ist am Wochenende wegen sexueller Belästigung auf dem Münchner Oktoberfest aufgefallen. Der Mann hatte am Haupteingang der Wiesen einer 35-jährigen Besucherin an den Po gefasst. Die Frau wurde daraufhin laut und machte so die Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Diese nahm den Mann auf die Wiesn-Wache mit und leitete Ermittlungen ein. Auch er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Besucher aus dem Unterallgäu greift junger Frau unter den Rock

Neben diesen und weiteren Fällen ist am Wochenende auch ein Mann aus dem Unterallgäu negativ auf dem Oktoberfest aufgefallen. Laut der Polizei war der 60-jährige Mann gegen 19:35 Uhr in einem Festzelt und soll dabei einer 27-jährigen Frau aus Hamburg unter den Rock gegriffen haben, als diese auf einer Bierbank stand.

Unterallgäuer beleidigt Opfer

Das Opfer stieß daraufhin die Hand des Unterallgäuers weg und stellte ihn zur Rede. Der 60-Jährige beleidigte das Opfer allerdings und wurde von Mitarbeitern des Sicherheitsdienst festgehalten. Die alarmierte Polizei brachte den Mann im Anschluss auf die Wiesn-Wache. Gegen den 60-jährigen Unterallgäuer wird jetzt wegen eines sexuellen Übergriffs und wegen Beleidigung ermittelt. Der Mann konnte die Wache nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

"Safe Space" bietet Hilfe für Mädchen und Frauen auf dem Oktoberfest

Insgesamt drei Münchner Vereine bieten auf dem Münchner Oktoberfest die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" an. Neben der Präventions- und Aufklärungsarbeit bietet der Verein auch einen sogenannten "Safe Space" an. Hier finden Frauen Hilfe und Beratung. Zudem begleiten Mitarbeiter die Frauen auch zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln, rufen ein Taxi oder bieten in Notfällen einen Fahrdienst an. Den "Safe Space" findet ihr im Servicezentrum an der Bavaria beim Eingang "Erste Hilfe". Hier ist auch die Wiesn-Wache der Polizei untergebracht. Der Safe Space ist während des Oktoberfestes täglich von 18:00 Uhr bis 1 Uhr geöffnet. Am heutigen 2. Oktober und am morgigen 3. Oktober öffnet der Save Space bereits um 15:30 Uhr.