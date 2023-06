Gleich mehrfach hat die Polizei am Sonntag betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt. Teilweise waren sie mit über zwei Promille unterwegs, berichtet die Polizei.

Beamte der Memminger Polizei haben am Sonntag gleich drei betrunkene Autofahrer gestoppt. Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 9 Uhr vormittags einen 42-jährigen Autofahrer in der Augsburger Straße. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten gleich mehrere Sprituosen-Flaschen im Fahrzeuginneren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille bei dem 42-Jährigen.

Über zwei Promille bei Autofahrer in Memmingen

Gegen 23:05 Uhr überprüfte die Polizei dann in der Donaustraßen einen 44-jährigen Mann - auch er war mit seinem Auto unterwegs. Da die Beamten bei dem Mann eine deutliche Alkoholfahne bemerkt hatten, führten sie ebenfalls einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: Der 44-Jährige war sogar mit über zwei Promille unterwegs.

Polizeikontrolle: Betrunkener Autofahrer auch bei Kronburg

Auch in Kronburg erwischte die Polizei gegen 23:45 Uhr einen Autofahrer. Der kontrollierte 30-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 0,5 Promille auf. In allen drei Fällen durften die Männer nicht mehr weiterfahren. In zwei Fällen stellte die Polizei auch die Führerscheine sicher. Die kontrollierten Autofahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, bzw. ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße von über 500 Euro.

Betrunkener Wohnmobil-Fahrer in Türkheim

In Türkheim musste die Polizei ebenfalls wegen Alkohol im Straßenverkehr einschreiten. Ein Zeuge hatte einen offensichtlich betrunkenen Wohnmobilfahrer gemeldet. Der Zeuge habe beobachtet, wie der Wohnmobilfahrer zu einer Tankstelle gefahren war und dort Alkohol zu sich nahm, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West Die Beamten hätten den Mann daraufhin noch vor der Weiterfahrt kontrolliert und einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt, heißt es weiter. Während der Kontrolle habe sich der Mann an seinem Wohnmobil festhalten müssen, sonst wäre er umgefallen.

Bad Wörishofen: Besoffen mit E-Bike gegen Baum geknallt

Mit mehr als nur rechtlichen Konsequenzen endete in Bad Wörishofen einen Trunkenheitsfahrt. Laut der Polizei war ein 42-jähriger Mann am Sonntagabend im Gärtnerweg mit einem E-Bike gegen einen Baum gekracht. Der betrunkene Mann stürzte und verlor zunächst das Bewusstsein. Ein Zeuge fand den Mann und leistete sofort Erste Hilfe. Der 42-Jährige musste im Anschluss mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort sei dem Mann dann auch Blut zur Kontrolle des Alkohlwertes entnommen worden, so die Polizei weiter. Der Mann muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.