Bei einem schweren Motorradunfall bei Kirchdorf (Unterallgäu) sind am Donnerstagabend ein 10-jähriges Kind und ein 44-jähriger Mann verletzt worden.

Laut Polizei war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Straße von Rammingen nach Mindelheim unterwegs und wollte an der Einmündung nach Kirchdorf nach links abbiegen. Dabei übersah der junge Mann allerdings das Motorrad des 44-Jährigen auf dem auch ein 10-jähriges Mädchen mitfuhr.

Unfall bei Kirchdorf im Unterallgäu: Fahrer und Kind werden von Motorrad geschleudert

Der 44-jährige Motorradfahrer versuchte eine Kollision durch ein Bremsmanöver zu verhindern, prallte aber trotzdem frontal in die Seite des Autos. Während der Motorradfahrer über das Auto geschleudert wurde, flog das Mädchen an dem Auto vorbei uns prallte hinter dem Fahrzeug auf die Straße.

10-jähriges Mädchen und 44-jähriger Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht

Die 10-Jährige musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 44-jährige Motorradfahrer wurde mit Prellungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei hatten beide Personen auf dem Motorrad einen "sehr wachsamen Schutzengel". Insgesamt entstand bei dem Unfall ein vierstelliger Sachschaden. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf.