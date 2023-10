Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate haben Unbekannte einen Geldautomaten in Lauben (Unterallgäu) aufgebrochen.

In der Nacht auf Montag, 16.10.2023 haben unbekannte Täter einen Geldautomaten, der im ehemaligen Bankgebäude in der Hauptstraße in Lauben steht, aufgebrochen. Bereits Anfang August ereignete sich dort eine vergleichbare Tat.

Geldautomat im Unterallgäu aufgebrochen: Aufbruch bereits im Sommer 2023

Wie bereits im August verwendeten die Täter auch diesmal eine Leiter, hebelten so ein Fenster auf und schlugen dann eine dahinterliegende Glasscheibe ein. Im Anschluss öffneten die Verbrecher mit Werkzeugen und massiver Gewalt den Geldautomaten, der im Vorraum des Gebäudes steht.

Täter erbeuten nur geringe Menge Bargeld

Aufgrund der Tat im Sommer dieses Jahres befand sich sicherheitshalber nur eine geringe Menge Bargeld in dem Automaten. Die Täter konnten deshalb nur 1.500 Euro erbeuten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 30.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Telefonnummer der Kripo Memmingen lautet 08331/100-0.