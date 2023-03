Dass in einen Betrieb oder ein Unternehmen eingebrochen wird, gibt es immer wieder. Doch in der Nacht vom 8. März auf den 9. März haben sich unbekannte Einbrecher in nur einer Nacht gleich 13 Betriebe im Unterallgäu vorgenommen.

Wie die Polizei berichtet, fanden die Einbrüche in der Nacht vom letzten Mittwoch auf den vergangenen Donnerstag zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr statt. Die dreisten Einbrecher nahmen sich insgesamt elf Betrieben in Ottobeuren und zwei in Hawangen vor. Bei den Betrieben handelt es sich überwiegend um Handwerksbetriebe, aber auch der Kreisbauhof, Wertstoffhof, ein Busunternehmen und das Freibad in Ottobeuren waren betroffen.

Gewaltiger Sachschaden

Zum Teil nutzten der oder die unbekannten Täter einfach brachialer Gewalt, um in die Betriebsräume zu kommen. Sobald sie das geschafft hatten, suchten sie in den Gebäuden nach Bargeld. In einem Fall versuchten die Täter sogar mit einem Trennschleifer einen Tresor zu öffnen. dieser Versuch war allerdings vergeblich. Bei ihren Aktion hinterließen die Einbrecher eine Schneiße der Verwüstung. Insgesamt beziffert die Polizei einen gewaltigen Sachschaden von mindestens 39.000 Euro.

Polizei wertet zahlreiche Aussagen und Spuren aus

Aktuell sind die Beamten dabei zahlreiche Aussagen und Spuren auszuwerten. Das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht jedoch auch weiterhin Zeugen oder Hinweisen und hat deshalb folgende Frage: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen, die sich im fraglichen Zeitraum im Bereich Ottobeuren und Hawangen aufgehalten haben? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 08331/100-0. (KPI Memmingen)