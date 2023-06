In Argenbühl ist ein Mann am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt worden. Der 59-jährige war im Bereich Ortmann mit Mäharbeiten beschäftigt, als sein Rasentraktor an einem Abhang ins Rutschen kam.

Der Mann wurde der Polizei zufolge unter der umstürzenden Maschine eingeklemmt. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr den 59-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreit hatte, brachte der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.